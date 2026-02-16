El PSOE puja un punt i amplia a gairebé 10 l'avantatge sobre el PP, segons el CIS

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de febrer torna a col·locar el PSOE al capdavant amb una pujada de gairebé un punt respecte al mes anterior, la qual cosa permet als de Pedro Sánchez ampliar a 9,7 punts la distància amb el PP, mentre que Vox i S'ha Acabat la Festa marquen un rècord i Sumar cau dues dècimes.
En concret, el CIS atribueix al PSOE una estimació de vot del 32,6% respecte al 22,9% del PP, que cau una dècima. La distància entre tots dos, que fa un mes estava en 8,7, torna a pujar fins a gairebé els deu punts (9,7).
En tercera posició, Vox s'anota un 18,9%, la seva millor dada en els baròmetres de l'organisme públic. I el partit d''Alvise' també repeteix la seva cota més alta amb un 2,4%.