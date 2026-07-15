El PSOE puja 1,7 punts, malgrat la condemna a Ábalos, i supera amb vuit punts el PP

MADRID 15 jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha pujat 1,7 punts en estimació de vot en el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de juliol --el primer després de la condemna a l'exministre José Luis Ábalos pel cas Mascaretes--, amb la qual cosa amplia el seu avantatge sobre el PP a gairebé vuit punts en un mes en el qual el percentatge de vot atribuït als populars baixa dos punts.
El sondeig, elaborat entre l'1 i el 6 de juliol, després de la imputació a la directora general de la Guàrdia Civil, Merceces González, pel cas Leire, atorga al PSOE una estimació de vot del 33%, respecte al 25,1% que calcula per al PP.