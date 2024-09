PSOE i Puigdemont es reuneixen a Suïssa per tractar de reconduir les relacions

BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i l'ex-president de la Generalitat Carles Puigdemont s'han reunit aquest divendres a Suïssa per tractar de reconduir les relacions entre socialistes i Junts després de les diferències que han mantingut en el Congrés per qüestions com la proposta per a la tramitació de la regulació dels lloguers de temporada i per la senda d'estabilitat, segons han explicat fonts properes a Europa Press.

Així ho ha avançat 'Eldiario.es', que ha explicat que han celebrat la reunió mensual que estava pendent des d'agost, i en la qual els interlocutors han tractat de buscar un acord perquè en la votació de la setmana vinent el Govern de Pedro Sánchez aprovi la senda d'estabilitat com a primer pas per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Aquest dijous, després del vot contrari de Junts a la tramitació de la regulació dels lloguers de temporada, Puigdemont va avisar al PSOE a través de les xarxes socials que tornarien a votar que 'no'.