El PSOE proposa una reforma exprés de l'impost de societats per contrarestar la sentència del TC contra Montoro

MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrat una esmena al decret anticrisi per reformar de manera urgent l'impost de societats amb la finalitat de compensar la pèrdua recaptatòria que pot suposar la recent sentència del Tribunal Constitucional que ha declarat la nul·litat parcial de la reforma d'aquest tribut que va dur a terme l'exministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.

Específicament, es va declarar inconstitucional la limitació de la compensació de bases imposables sobre resultats negatius per a empreses amb una facturació superior als 20 milions d'euros, la limitació de les deduccions per doble imposició i l'obligació d'integrar a la base de l'impost les deterioracions de valor de les seves participacions fiscalment deduïbles per cinquenes parts en cinc anys.

La inconstitucionalitat, això sí, es va determinar perquè aquestes mesures es van introduir mitjançant un decret llei i el Tribunal va considerar que aquest instrument legislatiu no va ser l'"adequat" per fer efectiva la reforma.

Ara, el PSOE vol aprofitar la tramitació del decret anticrisi com a projecte per introduir una esmena al text i revertir els efectes de la sentència. "Resulta essencial pal·liar la pèrdua recaptatòria derivada de l'expulsió de l'ordenament jurídic de les normes referides", justifiquen els socialistes en la seva proposta de modificació, recollida per Europa Press.

ES RECUPEREN LES MESURES ANUL·LADES

Per portar-ho a terme, el principal partit del Govern central vol introduir una disposició addicional a la llei de l'impost de societats per recuperar el límit a la compensació de bases imposables negatives per a empreses amb una facturació d'almenys 20 milions d'euros.

També un nou límit en l'aplicació de deduccions per doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar, amb l'objecte d'aconseguir que, en aquells períodes impositius en què existeixi base imposable positiva, l'aplicació de crèdits fiscals, per part de les grans empreses, no anul·li la quota diferencial a ingressar.

D'altra banda, el PSOE proposa prorrogar al 2024 la mesura perquè els grups empresarials o de consolidació fiscal no puguin incloure a la seva declaració el 50% de les bases imposables individuals negatives de les entitats integrants d'aquest grup fiscal.

A canvi, el Grup Socialista planteja que aquestes bases individuals no incloses el 2024 es vagin integrant en desenes parts a la base imposable del grup fiscal en els anys successius a partir de l'1 de gener del 2025.

Finalment, el PSOE té l'objectiu de tornar a obligar a integrar a la base de l'impost les deterioracions de valor de les participacions fiscalment deduïbles.

Això afectaria les deterioracions de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats abans de l'1 de gener del 2013 i que es trobin pendents de revertir. Això s'hauria de realitzar a la base imposable del primer període impositiu que s'iniciï a partir de l'1 de gener del 2024.