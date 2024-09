El PSOE promet no aixecar-se de la negociació amb Junts del sostre de dèficit però els aconsella renúncies

Esther Peña culpa el PP del problema de l'habitatge i en censura el rebuig al sostre quan beneficia les seves comunitats



MADRID, 28 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu nacional del PSOE, Esther Peña, ha avançat que la seva formació "no s'aixecarà" de la taula de negociació amb Junts per aprovar el sostre de dèficit impulsat pel Govern central, però suggereix als independentistes renunciar a "alguns serrells".

Segons ha manifestat aquest dissabte en una entrevista en el programa Parlamento d'RNE, recollida per Europa Press, "cap negociació és fàcil" i per això la seva formació "no s'aixecarà" de la taula de negociació amb els de Carles Puigdemont per arribar a un acord sobre el sostre de dèficit de l'Executiu central.

En aquest sentit, Peña ha assegurat que és "lícit" que la formació independentista mantingui "posicions de màxims", però ha advertit que quan un finalitza la negociació "perd alguns serrells dels que va presentar".

ARA "HI HA MOLT MÉS MARGE" PER A L'ACORD

Preguntada per si va ser un error per part del Govern central presentar els mateixos comptes que ja van ser rebutjats pel ple del Congrés el passat mes de juliol, la portaveu socialista ha assumit que l'"actualitat mana" i que amb les noves dades actualitzades del PIB hi ha "molt més marge" per negociar. "Donen més possibilitats per assumir dèficit i per fer inversió a les comunitats", ha detallat.

Per això, considera que "mereixia la pena" deixar en suspens el debat sobre el sostre de dèficit amb l'objectiu de tenir una mica més de temps per negociar amb una formació amb la qual reconeix que tenen "moltíssimes diferències".

Quant als pressupostos generals de l'Estat, Peña ha reiterat la "intenció clara" de l'Executiu central de presentar els comptes públics tot i que creu que "els temps són relatius". "En aquest país s'han presentat pressupostos al mes de març, per tant, hi som a temps", ha incidit.

HI HA TEMPS PER A PRESSUPOSTOS AL MARÇ

Tanmateix, ha volgut deixar clar que els actuals pressupostos, de l'any 2023, són "bons" i compleixen amb els objectius que marca la Unió Europea i amb les necessitats i reptes del nostre país. Però la intenció dels socialistes continua sent "millorar-los" i "convèncer" la resta de grups parlamentaris.

Durant l'entrevista, Peña també ha aprofitat per fer referència al PP i ha acusat els d'Alberto Núñez Feijóo de tenir un "problema de dissensió entre el que diuen i el que després fan". "Els 'populars' governen a la majoria de comunitats, que són les que més beneficiades sortiran del sostre de dèficit, per tant estaria bé que fessin coses que s'assemblen al que diuen", ha retret.

També ha carregat contra els 'populars' en matèria de política d'habitatge, ja que segons ha dit el preu "no puja per qüestió de màgia", sinó que puja perquè hi ha especuladors "salvatges", fons voltors i administracions públiques governades pel PP que "deixen massa marge de maniobra" en comptes de pensar en els "interessos de les famílies".