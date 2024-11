El PSOE planteja un sistema de finançament amb el "reconeixement de singularitats" i contra el 'dúmping fiscal'

La ponència del 41º Congrés federal vol prohibir la conversió d'habitatges residencials en turístics

MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE aposta per una reforma del sistema de finançament autonòmic que garanteixi "majors recursos per a totes les comunitats", reforci els serveis públics i, alhora, compatibilitzi "solidaritat a igual esforç tributari amb el reconeixement de les singularitats" d'alguns territoris. Ho fa sense citar l'acord al qual van arribar en aquesta matèria amb ERC per a la investidura de Salvador Illa, on Catalunya sortiria del règim comú i que ha provocat crítiques en el partit encapçalades pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page.

Així ho exposa la ponència marc del PSOE pel 41º Congrés federal, a la qual ha tingut accés Europa Press, on planteja que del nou model resultarà un repartiment "més just del finançament" i "tancarà el camí" al denominat 'dúmping fiscal', que els socialistes han denunciat durament en els darrers mesos com a retret a la política d'"abaixar impostos als més rics" que, al seu judici, practica el Govern de la Comunitat de Madrid presidit per Isabel Díaz Ayuso.

En aquest apartat relatiu a qüestions fiscals, el PSOE també inclou la creació d'un "autèntic fons autonòmic per a la reindustrialització i la convergència de les rendes entre comunitats autònomes". La ponència també posa el focus en la lluita "contra l'evasió fiscal dels megarrics" i explica que establiran "un tipus marginal del 50% en la tarifa general de l'IRPF a partir dels 300.000 euros anuals".

D'altra banda, els socialistes advoquen per una Unió Europea en la qual hi hagi també una "unió política i fiscal", alhora que aprofundeixi en la "cessió de sobirania en àrees claus"; incrementi "els recursos gestionats" per la UE; ampliï prestacions socials i impulsi un "passaport comú per a tots els ciutadans europeus".

"DESINCENTIVAR L'ESPECULACIÓ"

En matèria econòmica, la ponència del PSOE planteja prohibir la conversió d'habitatges residencials "en turístics i de temporada" en aquelles zones d'alta demanda i amb l'objectiu de "desincentivar l'especulació, contenir preus i garantir el dret de la ciutadania a una llar".

Finalment, el PSOE també vol crear un "fons de resiliència davant la justícia climàtica" per a "protegir a aquelles persones i comunitats més vulnerables, especialment en el mitjà rural i litoral". A més, promou "una transició ecològica justa en totes les activitats econòmiques als efectes directes del canvi climàtic".