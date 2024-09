El PSOE perfila el seu Congrés Federal centrat en el finançament autonòmic i l'habitatge

Els socialistes han d'amainar la tensió interna generada per l'acord amb ERC per crear un concert a Catalunya



MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El comitè organitzador del 41 Congrés Federal del PSOE ja va donant forma al conclave que tindrà lloc a Sevilla a finals de novembre en el qual hi haurà dues qüestions fonamentals sobre la taula: el finançament autonòmic, que ve marcat per l'acord amb ERC per establir un sistema singular a Catalunya, i l'habitatge, un assumpte que el Govern central vol que sigui bandera de la legislatura.

La direcció socialista ja està perfilant la ponència marco, que servirà de base per als debats que es duran a terme en el procés precongressual i 'in situ' al mateix Congrés. Aquests dos assumptes, segons indiquen diferents fonts de la direcció del partit, són els que tindran més espai.

La ponència marc la coordinen la presidenta del partit, Cristina Narbona, el president de la fundació Avanza, Manuel Escudero, i la secretària d'Estudis i Programes de l'Executiva Federal, Idoia Mendía, i el 25 d'octubre ha d'estar a la disposició de tota la militància per iniciar el període d'esmenes.

A més, d'aquests dos afers troncals, és previsible que també s'obrin debats sobre altres qüestions, com el desenvolupament de la intel·ligència artificial i els reptes que suposen per a la societat o l'impacte de les notícies falses.

Aquest últim, d'especial interès per al president del Govern central i secretari general, Pedro Sánchez, que recentment va presentar el seu Pla d'Acció per la democràcia, que inclou mesures com la creació d'un registre de mitjans de comunicació sobre la seva propietat i la inversió publicitària que reben.

FERRAZ CREU QUE HA BAIXAT EL VOLUM DE LES CRÍTIQUES

En tot cas, la gran discussió del Congrés --per la tensió interna que genera-- girarà entorn del finançament autonòmic i, per tant, el PSOE busca la manera de trobar una posició comuna que calmi part dels seus líders autonòmics.

Els territoris estan alerta davant les conseqüències d'un acord amb ERC --signat a canvi que els republicans donessin suport a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat-- i que suposa la sortida de Catalunya del règim comú de les comunitats autònomes. L'oposició clama contra el pacte i alerta que suposa la ruptura de la igualtat entre espanyols, però també hi ha reticències dins del mateix PSOE.

La matèria és de màxima sensibilitat perquè afecta els fons que rep cada comunitat, malgrat que a Ferraz creuen que ha baixat el volum de les crítiques inicials liderades pel president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page i l'expresident d'Aragó, Javier Lambán. De fet assenyalen que la tensió amb Castella-la Manxa s'ha rebaixat i que Page utilitza un to més moderat en privat que en públic.

DIVERSOS LÍDERS VAN EXPRESSAR RECELS

N'hi ha d'altres, com el president d'Astúries, Adrián Barbón i els secretaris generals de Madrid i Extremadura, Juan Lobato i Miguel Ángel Gallardo, que han expressat recels, si bé amb menys contundència, i està per veure si tornen a alçar la veu o acaben acatant la línia marcada per la direcció federal.

Fins al moment, ni a La Moncloa ni a Ferraz han entrat a explicar a fons en què consisteix aquest acord i com encaixa amb el finançament de la resta de comunitats i es defensen assenyalant que en els anys que fa que Pedro Sánchez és a La Moncloa tots els territoris han rebut més fons que amb el seu antecessor, Mariano Rajoy (PP). En qualsevol cas, s'esforcen a repetir que hi continuarà havent solidaritat interterritorial i cap comunitat sortirà perjudicada.

Fins i tot, aquest mateix divendres la vicepresidenta primera i sotssecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ha rebaixat l'abast del pacte amb ERC en subratllar que se cenyeix a la cessió de l'IRPF a Catalunya i recull la vocació de fer el mateix amb la resta d'impostos al llarg dels anys, tot i que sense un calendari definit.

L'HABITATGE, BANDERA DE LA LEGISLATURA

L'habitatge, no obstant això, és l'assumpte predilecte del Govern central i del PSOE per a aquesta legislatura i intentaran que tingui tant protagonisme com sigui possible en el Congrés Federal.

Sánchez repeteix contínuament que vol el convertir en el cinquè pilar de l'Estat del Benestar, juntament amb la sanitat, l'educació, la dependència i les pensions i mira d'incloure aquest debat en tots els fòrums possibles.

De fet, el Govern central vol que la conferència de presidents que previsiblement es farà al desembre estigui centrada en l'habitatge, si bé els presidents autonòmics del PP estan obstinats a forçar un debat autonòmic sobre finançament.