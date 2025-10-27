El PSOE ofereix a Puigdemont "mà estesa" per continuar parlant

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE respecta "absolutament" l'anunci de la direcció de Junts de trencar amb el Govern central, però ha insistit a oferir "mà estesa" per continuar negociant amb els independentistes, i ha insistit que els socialistes estan "complint" els acords de la investidura.
En un comunicat, el PSOE sosté que el diàleg és la millor aposta i per això manté la "mà estesa a Junts": "Així entenem la política, com un instrument per bastir ponts --proclama--. I així continuarà sent".
Sobre les paraules de Carles Puigdemont que no hi ha confiança en els socialistes, la direcció del PSOE subratlla que, en allò que depèn d'ells, tant el Govern central com els socialistes estan "complint el pacte", i en la resta de qüestions s'està "treballant perquè es compleixi".