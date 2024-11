El PSOE ofereix beneficis fiscals i urbanístics a les socimis perquè lloguin pisos a preu assequible

En canvi, Sumar rebutja les exempcions fiscals a aquestes empreses i denúncia que ja ni tan sols paguen Impost de Societats

El PSOE ha plantejat una reforma legal en el Congrés per donar beneficis "fiscals" o "urbanístics" a les Societats Anònimes Cotitzades d'Inversió al Mercat Immobiliari (socimis) a canvi que aquestes cedeixin els seus immobles a un "preu assequible". La idea no compta amb l'aval de Sumar, el soci minoritari del Govern central, que considera que cal acabar amb les exempcions que gaudeixen aquestes societats.

La proposta socialista es plasma en una esmena registrada al projecte de llei per establir un impost mínim global del 15% a empreses multinacionals, i amb la qual recull el compromís del Govern central a "impulsar modificacions" en el règim d'aquests fons d'inversió en habitatge per al propòsit assenyalat.

Segons explica el PSOE en la justificació de l'esmena, a la qual ha tingut accés Europa Press, després de l'aprovació de la llei d'habitatge es va introduir en l'ordenament espanyol el concepte d'habitatge assequible incentivat, que són immobles privats (inclosos els del tercer sector) cedits pel propietari a un "preu assequible" a canvi de beneficis de caràcter "urbanístic, fiscal, o de qualsevol altre tipus".

Els socialistes veuen aquesta figura "necessària" per incrementar l'oferta d'habitatge a curt termini i creuen que aquí les socimis podrien tenir rellevància, per la qual cosa traslladen el compromís del govern del que formen part a analitzar possibles modificacions normatives amb la finalitat de contribuir a impulsar el nou concepte d'habitatge assequible incentivat.

SUMAR VOL PROHIBIR QUE LLOGUIN PER TEMPORADA

En vista de la via de beneficis fiscals que proposa el PSOE, el seu soci minoritari al Govern central, Sumar, vol tot el contrari i eliminar les "exempcions fiscals" que tenen aquestes empreses, com no tributar l'Impost de Societats o bonificar-se fins a un 95% l'impost de Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO) en la compra d'un immoble.

Així mateix, el grup plurinacional volen que aquestes societats tinguin prohibit fer lloguers turístics o de temporada i que destinin els seus habitatges "exclusivament" a l'ús residencial habitual, havent de formalitzar-se contractes d'arrendament mínim d'un any de durada.

En una esmena al mateix projecte de llei, recollida per Europa Press, el grup plurinacional també vol que els preus als quals les socimi lloguen els seus immobles estiguin limitats per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (Aeat), i que cap dels habitatges adquirits o gestionades en el marc d'inversió d'una Socimi es pugui destinar al lloguer turístic o de temporada.

Els plurinacionals esgrimeixen que aquest tipus de societats han gaudit de privilegis fiscals que "sovint" han fomentat estratègies que incrementen l'especulació immobiliària i, per tant, els preus del mercat, limitant l'accés a habitatges assequibles per a grans sectors de la població.

"L'eliminació d'exempcions fiscals significa un moviment cap a un mercat immobiliari més equilibrat, on les pràctiques d'especulació siguin descoratjades en favor de l'ús d'immobles per a finalitats residencials permanents", argumenta Sumar en la justificació de l'esmena.