El PSOE obrirà un expedient informatiu a Leire Díez pels àudios en els quals demana informació contra un cap de la UCO

MADRID 28 maig (EUROPA PRESS) -

El PSOE obrirà un expedient informatiu a Leire Díez, la qual qualifica com a "afiliada de base", arran de les informacions publicades en diversos mitjans que assenyalen que va oferir acords amb la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat a canvi d'informació comprometedora contra almenys un cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i un fiscal.

No obstant això, el PSOE indica que l'obertura de l'expedient no implica "cap mesura cautelar" contra Díez i assenyalen que volen escoltar la gravació completa que, segons denuncien, es va fer "il·legalment" al despatx d'un advocat perquè per ara només es coneixen "alguns talls".

En aquest sentit assenyalen que tots els afiliats del POSE "tenen deures però també drets" i rebutgen que es qualifiqui Leire Díez com una "lampista de Ferraz", quan a parer seu les informacions publicades no sostenen aquest qualificatiu.

Els socialistes assenyalen a més que estan fent una anàlisi tècnica per quantificar econòmicament el dany reputacional que estan patint "que es podria incorporar a les accions legals que es prenguin en el seu moment".