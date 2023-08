El PSOE nega promeses d'amnistia a ERC i Junts i diu que el seu compromís és no portar el conflicte als tribunals

MADRID, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Patxi López, ha negat aquest dijous que la seva formació hagi promès a ERC i Junts l'amnistia per als implicats en el 'procés' a canvi del seu suport a una Taula del Congrés de majoria progressista i ha assenyalat que l'acord de "desjudicialización" aconseguit amb aquestes dues formacions només implica mantenir el compromís de no derivar als tribunals el conflicte amb Catalunya.

En declaracions als mitjans després de la sessió constitutiva de la nova Càmera, López ha insistit que el PSOE "sempre ha utilitzat la política per resoldre els problemes polítics" i que així ho va a seguir fent, més després que la ciutadania catalana hagi recolzat aquesta estratègia en les urnes.

"Ningú pot dir que la situació a Catalunya és la mateixa que fa quatre anys perquè la convivència ha millorat notablement i avui hi ha una alternativa clara a Catalunya liderada pel PSC", ha remarcat.

Al seu judici, "la ciutadania ha entès que la forma de fer les coses és dialogant i cercant acords enteniments per sumar, no per dividir, i per integrar identitats en lloc d'enfrontar-les".

Preguntat expressament si l'acord amb ERC i Junts implica explorar la via de l'amnistia, el dirigent socialista ha respost amb un "no", per assegurar a continuació que "desjudicializar és que la política sigui la que resolgui els problemes polítics i no derivar tot cap a la Justícia".

Respecte a l'anunci de la nova presidenta del Congrés, Francina Armengol, que permetrà l'ús de les llengües cooficials en la Càmera, López ha confessat que desconeix com pensa materalizar aquest anunci i si es farà mitjançant una reforma del Reglament de la Càmera.

"Segur que això tindrà els seus passos", ha dit, incidint, en què ningú ha de "espantar-se" d'aquesta possibilitat perquè "una de les riqueses del país és utilitzar aquestes llengües cooficials. "Entre tots veurem quin és la millor fórmula de poder fer-ho també aquí", ha conclòs.