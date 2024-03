El PSOE nega estar negociant un referèndum amb ERC i ho cenyeix a la seva pugna amb Junts per ser el més independentista

Rebutja la iniciativa per la independència recolzada per Junts i acusa al PP d'estar "al costat de la confrontació"



MADRID, 25 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha negat de manera "rotunda" que el seu partit estigui negociant un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya, com diu ERC, i ha cenyit l'afirmació dels d'Oriol Junqueras en la seva pugna amb Junts per veure "qui és més independentista" en la precampanya de les eleccions catalanes del proper 12 de maig.

"Seré rotunda. El PSOE no està en cap negociació que parli de ruptures, de referèndum i de divisions", ha explicat la portaveu socialista en ser preguntada en una entrevista en TVE, recollida per Europa Press, sobre si és cert que estigui negociant un referèndum amb ERC, com va assegurar durant el cap de setmana la seva secretària general, Marta Rovira, i ha recalcat aquest dilluns.

Peña ha sostingut que no han parlat sobre el tema amb els independentistes i ha apuntat que per entendre la qüestió és necessari saber que Catalunya està "en un període preelectoral on hi ha posicions de màxims" i que entre ERC i Junts "hi ha una batalla per veure qui és més independentista".

"Ho emmarquem tot en aquesta qüestió electoral que, com li dic, nosaltres no compartim ni en el fons ni en la forma, però entenc que tenen tot el seu dret a exposar-ho", ha prosseguit, afirmant que en el full de ruta del PSOE "no hi ha ruptures i no hi ha divisions" i que el país "creix cinc vegades més" que la mitja de la Unió Europea.

La dirigent socialista ha recalcat que una consultar popular "no està damunt la taula" i que el PSOE no opta "ni ara ni en el futur" per opcions que divideixin a la societat. A més, ha tornat a dir que no poden fer renunciar als seus socis d'investidura a les seves "màximes polítiques".

RECURS A INICIATIVA PER LA INDEPENDÈNCIA

La portaveu del PSOE també s'ha referit a la decisió del Govern central de recórrer davant del Tribunal Constitucional (TC) la decisió de la Mesa del Parlament que va admetre a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demana que la Cambra catalana declari la independència de Catalunya.

Segons ha relatat, els socialistes sempre han estat "clars" i han expressat que no els agradava la proposta. També ha recordat que fins als propis lletrats del Parlament van emetre informes en contra de la iniciativa i això no va fer que Junts es repensés el sentit del seu vot.

Peña s'ha abstingut de donar més detalls sobre aquest recurs al TC del Govern central i s'ha limitat a dir que al Consell de Ministres de matí s'abordarà l'assumpte.