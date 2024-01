El PSOE: La democràcia és "més completa" si incorpora els qui "van haver de sortir" el 2017

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La nova portaveu del PSOE, Esther Peña, ha apostat per superar "la crisi institucional" que es va produir a Catalunya i ha fet una defensa de la llei d'amnistia en assenyalar que la democràcia és "més completa" si incorpora els actors que "van haver de sortir" el 2017, en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes que van fugir de la justícia espanyola.

En la seva primera roda de premsa després de ser designada aquest cap de setmana, Peña ha assenyalat que després de la Convenció Política del cap de setmana a la Corunya, el PSOE defensa "sense complexos" l'amnistia.

En la mateixa línia ha assenyalat que sempre hi ha una oportunitat per tornar a començar --"tot i que sembla romàntic, no ho és, és real"-- perquè a parer seu vol dir millorar la vida de molts catalans i reduir la tensió amb la resta d'Espanya.

Respecte a les esmenes a la llei d'amnistia que es debaten dimarts al Congrés dels Diputats i la possibilitat de fer alguna concessió a Junts sobre la inclusió en l'amnistia sobre el delicte de terrorisme, la portaveu socialista ha assenyalat que ells defensaran les seves esmenes "tècniques". No obstant això, ha assenyalat que està en mans d'altres grups "la tasca de seduir per convèncer".