El PSOE i Junts tanquen un acord d'investidura

Es preveu que el signin Cerdán i Turull

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Junts han tancat aquest dijous a la matinada un acord per investir el president del Govern central en funcions i candidat socialista a la reelecció, Pedro Sánchez.

Segons han explicat fonts de la negociació a Europa Press, el pacte inclou l'amnistia i casos que Junts considera 'lawfare'.

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, preveu comparèixer cap a les 12 a Brussel·les per explicar els detalls de l'acord i després signar-lo.

Altres fonts han apuntat que el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, rubricaran l'"acord polític", com a representants dels partits, però falta confirmar si hi haurà presents més protagonistes de la negociació, com Puigdemont.

En relació amb la llei d'amnistia, n'explicaran els detalls del redactat un cop es presenti al Congrés, la qual cosa està previst de cara a la setmana vinent.

Membres del secretariat permanent de Junts a més de senadors i altres membres del partit estan viatjant a la capital belga.

DESPRÉS DE LLARGUES NEGOCIACIONS

L'anunci arriba dies després de llargues i intenses negociacions entre tots dos partits, que els últims dies s'han centrat a desencallar algunes diferències en el redactat de la llei d'amnistia i a definir-ne l'abast.

L'objectiu és assegurar que la llei no tingui fissures i pugui superar el tràmit parlamentari i l'examen al qual previsiblement la sotmetrà el Tribunal Constitucional.

Amb el terme 'lawfare' o 'guerra judicial' els dirigents independentistes es refereixen al que consideren una persecució per part de jutges i magistrats per motius polítics.