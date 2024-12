El PSOE i Junts es reuniran a Suïssa abans de Nadal per reconduir les relacions

BARCELONA/MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Junts es tornaran a reunir a Suïssa abans de Nadal per mirar de reconduir les relacions, després que el president de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, instés aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança, han explicat fonts consultades per Europa Press.

Segons han avançat 'El País' i 'El Periódico de Catalunya', els equips de les dues formacions es tornaran a trobar per reprendre els contactes que han mantingut cada mes amb un mediador internacional, i que aquest desembre no s'havia produït per la DANA a València.

"Toca reunió i veurem com va", destaquen les fonts consultades per Europa Press, que expressen que les relacions amb els socialistes no passen pel seu millor moment després del toc d'atenció de Puigdemont a Sánchez.

FERRAZ NO NEGA LA TROBADA

Fonts de Ferraz consultades per Europa Press no neguen que es produirà la trobada, i es remeten a l'acord signat entre les dues formacions, que preveia reunions mensuals a l'estranger i amb la presència del mediador internacional.

En aquest sentit, assenyalen que s'han fet reunions de manera mensual, aproximadament, en funció de la disponibilitat de les agendes dels assistents, i insisteixen a mantenir-ne la discreció fins que arribin a acords que es puguin fer públics.