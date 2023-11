PSOE i Junts es reuniran aquesta setmana a Ginebra i una organització farà de verificador internacional

Els socialistes defensen aquest mecanisme davant les posicions antagòniques des de les quals parteixen



PSOE i Junts es reuniran a Ginebra (Suïssa), en la primera trobada entre totes dues formacions després que van tancar un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, segons indiquen fonts socialistes. La reunió, previsiblement, es durà a terme aquesta mateixa setmana, per complir el compromís de començar les converses aquest mateix mes i una organització exercirà de verificador internacional.

El PSOE defensa establir aquest mecanisme de verificació perquè tots dos partits parteixen de posicions totalment antagòniques, segons assenyalen, perquè Junts vol un referèndum d'autodeterminació mentre que els socialistes aposten per desenvolupar l'Estatut d'Autonomia català de l'any 2006.

La delegació del PSOE l'encapçalarà el secretari d'Organització, Santos Cerdán, segons va avançar el president del Govern central, Pedro Sánchez durant el seu viatge a Israel i Palestina en una conversa informal amb els periodistes. El 'número tres' del PSOE ja va estar al capdavant de la negociació amb Junts i es va traslladar a Brussel·les durant diversos dies per tancar definitivament el pacte.

En aquesta conversa amb mitjans de comunicació, Sánchez també va defensar que la inclusió d'un mecanisme de verificació en el diàleg amb Junts pot ajudar donada la "desconfiança" existent entre aquest partit i el PSOE. Les fonts socialistes consultades apunten que aquest paper no el durà a terme una persona "amb noms i cognoms", sinó una organització que es dedica a fer aquest tipus de tasques de mediació.

L'acord signat per PSOE i Junts contempla un mecanisme de verificació internacional encarregat d'"acompanyar, verificar i fer el seguiment de tot el procés de negociació i dels acords als quals s'arribi entre totes dues formacions".

Després de la signatura, Junts va revelar que les reunions es duran a terme fora d'Espanya, es realitzaran mensualment i hi participarà l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que fa sis anys que viu a Bèlgica.

El PSOE considera que fer reunions suposa un avanç significatiu respecte de la situació viscuda fins ara amb els posconvergents, amb els quals pràcticament no hi havia diàleg mentre que ara s'asseuran a parlar.

En tot cas, avancen que portaran aquestes converses amb discreció i comunicaran els acords quan es produeixin, però no compten amb fer públiques les actes de cada trobada. Tampoc no avancen si veuen possibilitats que es produeixin acords en el curt termini. Més aviat, apunten a converses de llarg recorregut a partir dels punts recollits en el text de l'acord.

COM UN NOTARI

En una entrevista recent a 'El Diario', recollida per Europa Press, Cerdán ja va assenyalar que veia la figura del verificador internacional "com un notari" la funció del qual serà registrar els acords i verificar que es compleixin.

A més, es va mostrar partidari de no fer pública la identitat de les persones que formin part d'aquest mecanisme, per protegir-les, segons va indicar i perquè els que fan aquest tipus de tasques se solen mantenir en l'anonimat, segons va defensar. "No és important qui serà. El que és important seran els acords, que sempre seran públics, i el que plantegin les forces polítiques", va indicar.