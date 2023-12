PSOE i Junts es reuneixen aquest dissabte per primer cop amb verificador després de l'acord d'investidura

També tractaran el suposat dèficit fiscal de l'Estat amb aquesta comunitat

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

PSOE i Junts es reuneixen aquest dissabte per primer cop després que tots dos partits van signar un acord d'investidura, que inclou una llei d'amnistia als implicats en el procés i va permetre la reelecció de Pedro Sánchez com a president del Govern central. Sobre la taula hi ha la qüestió del reconeixement nacional de Catalunya i el suposat dèficit fiscal de l'Estat amb aquesta comunitat.

Malgrat que cap de les dues parts ha volgut confirmar els detalls de la trobada, és previsible que es dugui a terme a Ginebra (Suïssa) i que el Centre per al diàleg humanitari Henry Dunant, la mateixa organització que va participar en les negociacions de la fi d'ETA, exerceixi el rol de verificador internacional exigit pels independentistes.

Fonts consultades per Europa Press assenyalen que regna la "desconfiança" entre tots dos equips.

L'acord signat a principis de novembre a Brussel·les per totes dues formacions recollia que la primera reunió de negociació s'havia de fer aquell mateix mes, tot i que finalment serà uns dies més tard, després que tots dos partits han quadrat agendes.

Sobre el reconeixement nacional de Catalunya, tots dos partits van deixar per escrit que Junts demanarà fer un referèndum d'autodeterminació "emparat en l'article 92 de la Constitució", segons recull el text, mentre que el PSOE prefereix el desenvolupament de l'Estatut català del 2006 i "el ple desplegament i el respecte a les institucions de l'autogovern i a la singularitat institucional, cultural i lingüística de Catalunya".

JUNTS DEMANA LA CESSIÓ DE TOTS ELS IMPOSTOS

Quant al dèficit, Junts reclamarà una modificació de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes que estableixi la "singularitat" de Catalunya i faciliti la cessió del 100% de tots els tributs que es paguen a Catalunya, una fórmula similar a la que ja regeix al País Basc.

Els socialistes, no obstant això, aposten per dur a terme un "diàleg singular" sobre el model de finançament amb Catalunya i també per promoure el retorn a aquesta regió de la seu social de les empreses que van canviar d'ubicació a causa del procés independentista del 2017.

La delegació socialista l'encapçalarà el secretari d'Organització, Santos Cerdán, mentre que els postconvergents podrien estar representats pel secretari general, Jordi Turull, la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras i l'expresident Carles Puigdemont. Són les mateixes persones que van dur a terme la negociació a Brussel·les per tancar l'acord d'investidura.

OPACITAT

A finals de la setmana passada, fonts del PSOE apuntaven que la reunió es duria a terme en aquesta ciutat suïssa i que el verificador seria una organització amb experiència en la mediació.

No obstant això, dies després, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va evitar confirmar el lloc en què es duria a terme, si bé va indicar que, en el seu moment, es faria pública la identitat del mediador.

El Centre Henry Dunant, en conversa telefònica amb Europa Press, ha declinat fer comentaris sobre la reunió PSOE-Junts, tot i que no ha negat que es desenvolupi aquest dissabte sota la seva supervisió.

Aquest mateix divendres, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, també eludia aportar detalls sobre la reunió i se cenyia al mantra que repeteixen al PSOE: "Discreció en les negociacions i transparència en els acords".

Sota un estricta discreció, Junts també afegeix que no està previst fer cap compareixença ni enviar cap comunicat després de la trobada.

PUIGDEMONT PRESSIONA

En els dies previs a la reunió, Puigdemont ha afegit pressió als socialistes, que necessiten els vots de Junts en cada votació que vulguin tirar endavant al Congrés, per sostenir la legislatura.

L'expresident català va afirmar que estaria disposat a donar suport a una moció de censura amb el PP si els socialistes no compleixen els seus compromisos, tot i que el PSOE es va apressar a respondre que ells compleixen el que pacten.

A més, aquest mateix divendres va avisar que no caurà "en el parany d'actuar i decidir en funció de les pressions" i va adreçar un missatge d'atac als jutges en assenyalar que "els corbs amb toga es regiren i ensenyen les urpes i els ullals" davant les aspiracions independentistes.