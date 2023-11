El PSOE i Junts refreden les expectatives d'un acord imminent sobre la llei d'amnistia

BRUSSEL·LES/MADRID/BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Els negociadors del PSOE i Junts a Brussel·les per pactar una llei d'amnistia que faciliti la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern continuen "treballant" per mirar de resoldre les "qüestions tècniques" que frenen l'acord, si bé han refredat les expectatives d'una entesa imminent i han recordat que l'únic límit és el 27 de novembre.

Les converses no s'aturen, es van allargar durant la nit i continuen a aquesta hora, segons indiquen fonts de la negociació a Europa Press. El secretari d'Organització del PSOE encara és a la capital belga, on va tornar diumenge després dels primers contactes la setmana passada per seguir les negociacions des d'un hotel a escassos metres del lloc en el qual dilluns es va reunir la plana major de Junts.

Tot i que les dues parts no s'han reunit cara a cara, hi ha hagut intercanvi de papers entre els seus serveis jurídics. En aquest sentit, les fonts consultades atribueixen la "lentitud" del procés a la densitat del text, que requereix la revisió d'assessors legals d'un i altre partit i afegeixen que la negociació avançaria "més ràpid" si només es tractés d'una qüestió política.

En aquest sentit, subratllen la transcendència de la "primera llei d'amnistia de la democràcia" i la importància per tant de fer una "bona feina" sense marcar-se "cap data" de termini, més enllà del 27 de novembre i malgrat que el PSOE havia parlat d'aquesta mateixa setmana.

Així, les fonts insisteixen a "continuar" treballant i avançant tant a resoldre els esculls sobre la llei d'amnistia com "alguns detalls" de l'acord polític per a la investidura.

A més a més, fonts de Junts consultades per Europa Press han explicat que dilluns no van acostar gaire les posicions en relació amb les diferències que els separen, atès que continuen encallats en "qüestions tècniques" per afinar el redactat de la llei d'amnistia.

Els equips de les dues formacions treballen en alguns aspectes del redactat, especialment en l'exposició de motius perquè és on està en joc l'abast i la constitucionalitat de la norma, apunten.

"Ja hem fet moltes redaccions diferents i no hem avançat gaire", apunten les fonts esmentades, que no s'han atrevit a vaticinar si hi podrà haver ple d'investidura aquesta setmana.

Altres fonts coneixedores de la negociació han argumentat la necessitat que hi hagi una "feina sense soroll discreta" per poder avançar en un possible acord entre les dues parts.