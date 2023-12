PSOE i Junts escullen el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez com a verificador internacional

MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -

PSOE i Junts han acordat proposar el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez com a verificador internacional de les reunions que mantindran tots dos partits per complir l'acord que va propiciar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern centrtal, ha informat el PSOE.

Galindo ja ha participat en la reunió d'aquest dissabte celebrada a Ginebra (Suïssa) i "li han agraït el seu compromís a posar a disposició de les parts la seva experiència i la seva voluntat de contribuir a assolir la solució política i negociada al conflicte", diu el comunicat del PSOE.

Les delegacions del PSOE i Junts s'han reunit al llarg d'aquest dissabte en una trobada que "s'ha celebrat en un ambient cordial i de treball, i s'ha continuat avançant".