El PSOE i Junts avancen en la negociació d'un acord d'investidura a Brussel·les

BRUSSEL·LES, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Junts avancen en la negociació d'un acord d'investidura aquest dilluns a Brussel·les, on s'han traslladat els membres de la permanent de Junts per reunir-se novament amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont amb l'objectiu d'avançar en les negociacions amb el PSOE per a un acord que permeti la investidura de Pedro Sánchez, segons fonts de la negociació.

També ha viatjat a la capital belga el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, tot i que fonts socialistes han confirmat que no s'ha reunit de manera presencial amb els membres de Junts, malgrat que això no ha evitat que la negociació avanci "a poc a poc" mentre els assessors jurídics d'un i altre partit revisen els tecnicismes del text.

Les mateixes fonts assenyalen que això fa que el procés es "dilati" en el temps i eviten fer estimacions de la previsió de tancament d'un possible acord.

En la mateixa línia, fonts de Junts assenyalen que estan intercanviant documents amb el PSOE sobre la llei d'amnistia per "afinar" i que no quedi res despenjat, segons traslladen.