PSOE i Junts allarguen un altre dia les negociacions a Brussel·les tot i que esperen acord abans del cap de setmana

BRUSSEL·LES, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

Els negociadors del PSOE i Junts segueixen els contactes a Brussel·les per a un acord sobre la llei d'amnistia que desbloquegi la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, amb la vista posada a tancar un pacte en els propers dies i en tot cas abans del cap de setmana.

En el tercer dia de negociacions des que el secretari d'Organització del PSOE i 'número tres' del partit, Santos Cerdán, tornés a la capital europea per tancar definitivament un acord, les parts segueixen embardissades en una negociació que fonts de la mateixa veuen a prop i consideren possible culminar abans del cap de setmana.

Malgrat una nit d'intenses negociacions amb intercanvi de textos i propostes, en no arribar a un pacte aquest dimecres s'ha dissipat l'opció d'un Ple d'investidura aquesta mateixa setmana i la propera es presenta com un escenari viable per acudir al Congrés dels Diputats per a la sessió d'investidura.

L'acord polític per a l'amnistia porta temps tancat i es tracta d'assegurar que la llei no tingui fissures i pugui superar el tràmit parlamentari i l'examen al que previsiblement la sotmetrà el Tribunal Constitucional.

A última hora de la tarda, una concentració d'una vintena de persones encapçalada pels eurodiputats de Vox, Hermann Tertsch, i Margarita de la Pisa, s'ha congregat enfront de l'hotel en el qual es troba el dirigent socialista al crit d''Espanya no es ven, Espanya es defensa' i 'Puigdemont a presó'. Justament la seva protesta ha coincidit amb una sortida de Santos Cerdán i el seu equip de les instal·lacions de l'hotel, obligant-los a tornar ràpidament al lloc en el qual s'allotgen.

Aquesta tarda, Puigdemont per la seva banda s'ha reunit en la seu del Parlament Europeu a Brussel·les amb la cúpula de Junts per analitzar l'evolució de la negociació. En concret s'ha vist amb el secretari general, Jordi Turull, la presidenta del partit, Laura Borràs, i la portaveu al Congrés, Miriam Nogueras, i han acudit a menjar junts al menjador reservat per a eurodiputats, on han constatat que les parts segueixen parlant, que són dies "molt intensos" i han avaluat l'estat de les negociacions, segons indiquen fonts del partit.