El PSOE i Junts acorden salvar part del decret òmnibus i tramitar la qüestió de confiança

Els de Puigdemont aixequen la congelació de les negociacions sectorials amb els socialistes

BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Junts han acordat salvar part de les mesures incloses en el decret òmnibus, entre la quals la revaloració de les pensions, mantenir les bonificacions per al transport públic i els ajuts relatius a la dana, i que el Congrés tramiti la proposició no de llei de Junts que insta el president del Govern central, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança.

L'acord, que Junts anuncia en un comunicat, arriba després que el Govern central decidís endarrerir la reunió del Consell de Ministres prevista aquest dimarts a primera hora del matí per mirar de tancar el suport de Junts al decret òmnibus.

Amb aquest acord, Junts ha aixecat la decisió de congelar les negociacions sectorials amb el PSOE, decisió que va prendre fa dues setmanes el president de Junts, Carles Puigdemont.

L'acord entre les dues formacions relatives a l'àmbit social també inclou mesures per combatre ocupacions delinqüencials, qüestió en la qual es preveuen iniciatives per protegir famílies vulnerables, per garantir el cobrament del lloguer als propietaris i el pagament dels desperfectes ocasionats per okupes o morosos als habitatges.

El que queda fora del decret són totes les mesures tributàries, que es negociaran més endavant, a més dels ajuts a empreses electrointensives, les mesures per suavitzar l'impacte comptable de l'impost als bancs i les subvencions a empreses sense el balanç previ pertinent.

Tampoc no s'ha inclòs "la perpetuació d'unes bestretes pel finançament autonòmic sense pactar una redistribució diferent dels objectius de dèficit i sense haver obert una negociació seriosa sobre el concert econòmic" de Catalunya.

Altres aspectes que no estan incorporats en l'acord són la modificació de la llei de la societat de la informació o del servei postal perquè, segons Junts, suposaven la vulneració de les competències de Catalunya.