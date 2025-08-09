El PSOE insisteix a obrir una comissió d'investigació al Senat sobre el cas Montoro

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha tornat a proposar al PP obrir una comissió d'investigació sobre el cas Montoro si els populars volen "demostrar" que estan a favor de la transparència i que defensen la "tolerància zero cap a la corrupció".
"Si el PP vol demostrar que està a favor de la transparència i que és de tolerància zero com diem al Partit Socialista, tolerància zero cap a la corrupció o cap a qualsevol corrupte que es pugui donar al nostre país. Li posem la institució del Senat per obrir una comissió d'investigació", ha assenyalat.
D'aquesta manera, ha preguntat per què i amb quina finalitat "es van pagar factures des de la Xunta de Galícia" a Equip Econòmic quan el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, exercia com a president gallec. Al seu torn, ha inquirit sobre qui va donar l'ordre d'aquestes factures, qui "es va forrar" amb el seu pagament i si hi ha factures que s'hagin de conèixer provinents d'altres comunitats autònomes.
"Tenim dret a conèixer tots els ciutadans espanyols què és el que va passar amb el cas del senyor Montoro i si n'hi ha més?", s'ha preguntat la portaveu socialista.
A més, ha criticat que el PP demani prudència amb el cas i ha ironitzat dient que serà la mateixa que va oferir al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz; qualsevol exdirigent del PSOE, o familiars del mateix president del Govern central, Pedro Sánchez. "Aquesta és la doble vara de mesurar del PP. Se'ns demana prudència i presumpció d'innocència per a uns i, en canvi, assenyalament per a la resta o els altres", ha denunciat.