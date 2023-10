El PSOE insisteix a negociar la investidura i la legislatura en un mateix paquet, malgrat el rebuig d'ERC

MADRID, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reiterat que el seu partit pretén arribar a un acord d'investidura mentre confecciona un govern per a la pròxima legislatura, malgrat que ERC s'hi nega i pretén separar les dues negociacions.

En una roda de premsa al Congrés, després de les reunions que el candidat socialista Pedro Sánchez ha mantingut aquest dimecres amb els portaveus d'UPN, Coalició Canària i ERC, López ha insistit que volen "un govern de quatre anys" per desenvolupar una agenda social que apugi les pensions amb l'IPC, augmenti el salari mínim i reforci els serveis públics, entre altres mesures.

Patxi López ha fet aquestes declaracions tot just després que el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián ha rebutjat aglutinar les dues qüestions en una mateixa negociació i ha deixat clar que en aquest moment només negocien el seu eventual suport a la investidura, no els pressupostos per al 2024 i molt menys un pacte de legislatura.

El PSOE també ha tornat a rebutjar la possibilitat de celebrar un referèndum d'independència a Catalunya, una altra de les condicions en les quals ha insistit Rufián després de reunir-se amb Sánchez. López ha remarcat que els socialistes "de cap de les maneres" transitaran "per camins que portin a la divisió i a la ruptura", en referència a la consulta.

Prèviament Rufián havia traslladat a Sánchez que perquè el seu partit doni suport a la investidura, a més de l'amnistia, hi ha d'haver un compromís que el conflicte polític es resoldrà mitjançant una votació, a més d'una solució al dèficit fiscal català i als problemes de Rodalies.