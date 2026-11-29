MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE guanyaria les eleccions generals del 29 de novembre amb una forquilla d'entre 132 i 138 escons, mentre que el PP perdria la primera posició, es quedaria amb 121-127 diputats i podria sumar majoria absoluta amb Vox, a qui atorguen 44-51 escons, segons el 'tracking' de SW Demoscopia publicat aquest diumenge a La Séptima al tancament dels col·legis electorals, del qual s'ha fet ressò Europa Press.
Al resultat del PP i Vox, tal com reflecteix el sondeig, caldria incorporar-hi els dos diputats que atorga a la coalició PP-UPN a Navarra, que milloraria en un escó el resultat que va obtenir el partit navarrès quan va concórrer en solitari a les urnes el 2023. La xifra de 176 per governar dependria de quina posició ocupin les forquilles de tots dos partits.
En concret, el PSOE podria millorar els seus resultats respecte a les eleccions del 2023, quan va obtenir 121 escons, i recuperaria la primera posició davant el PP, que perdria suports en relació amb els 137 que va aconseguir fa tres anys. L'enquesta dona l'impuls més gran a Vox, que podria guanyar fins a 18 diputats, segons l'estimació més alta, en comparació amb els 33 del 23J.
En el cas de Front Ampli, la candidatura d'Ada Colau es quedaria amb 9-12 escons i patiria una gran davallada en relació amb Sumar, que va aconseguir 31 escons l'any 2023.
Pel que fa als partits independentistes catalans, ERC podria guanyar fins a tres escons més, de set a 10-12 escons, mentre que Junts patiria un retrocés, de set a quatre diputats.
En relació amb els partits bascos, EH Bildu passaria de sis a set escons al Congrés dels Diputats i el PNB patiria una baixada de cinc a tres escons. Per la seva banda, el BNG guanyaria un diputat (d'un a dos) i Coalició Canària aguantaria amb una representant. Així mateix, Endavant Andalusia debutaria amb tres escons a la cambra baixa.