El PSOE fa costat a Zapatero, defensa la presumpció d'innocència i assenyala la dreta

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -
El PSOE defensa la "presumpció d'innocència" de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero després que l'Audiència Nacional l'hagi imputat pels presumptes delictes de tràfic d'influències i organització criminal i diu que la dreta i la ultradreta no l'han perdonat mai pels avenços socials que va aconseguir mentre governava.
"Qui pugui fer que faci", assenyalen els socialistes en un comunicat, en el qual recorda les paraules de l'expresident José María Aznar (PP) que relacionen amb la investigació contra Zapatero.
"Davant les informacions sobre José Luis Rodríguez Zapatero, traslladem un missatge de tranquil·litat, respecte a la justícia i defensa de la presumpció d'innocència", afegeixen, alhora que defensen la seva tasca al capdavant de l'executiu.
En aquest sentit indiquen que les dues legislatures en les quals va ser a La Moncloa van estar marcades "per un ambiciós programa d'ampliació de drets, igualtat i protecció social", traslladen.
"Moltes d'aquestes mesures van ser pioneres a Europa i avui formen part del consens social del nostre país", apunten, i a continuació assenyalen que "la dreta i la ultradreta no li han perdonat mai aquests avenços" i sentencien: "Qui pugui fer que faci".
Així mateix, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, s'ha expressat en termes similars. "Qui pugui fer, que faci" portat a la seva màxima expressió, ha indicat en un missatge a les xarxes socials. "El president Zapatero té tot el meu suport. Respecte absolut a la presumpció d'innocència i a la justícia", ha escrit.