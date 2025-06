El PSOE expulsarà aquest dilluns del partit Ábalos 15 mesos després d'obrir-li l'expedient

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -

El PSOE expulsarà aquest dilluns del partit l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització socialista, José Luis Ábalos, un cop s'ha tancat l'expedient sancionador que se li va obrir fa 15 mesos i el qual recomana la seva expulsió de la formació com a militant.

Fonts socialistes han detallat que l'expulsió d'Ábalos s'aprovarà en la Comissió Executiva Federal del PSOE d'aquest dilluns a Ferraz després de la dimissió de Santos Cerdán, vinculat al presumpte cas de contractes públics per al cobrament de comissions il·legals.

"S'ha tancat l'expedient sancionador de José Luis Ábalos per part de l'instructor, amb la recomanació d'expulsió del militant. S'aprovarà en la Comissió Executiva Federal d'avui", detallen aquestes fonts.

El PSOE va suspendre cautelarment Ábalos el febrer del 2024 com a membre del partit en no entregar l'acta de diputat i passar al Grup Mixt per la seva "responsabilitat política" en el cas Koldo després de nomenar Koldo García com el seu assessor al Ministeri de Transports.