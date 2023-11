El PSOE explica que l'amnistia abasta els actes del procés des del 2012 i els jutges valoraran a qui aplicar-la

BRUSSEL·LES, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha explicat aquest dijous que l'acord amb Junts per a una llei d'amnistia abasta la gent que ha estat relacionada amb el procés des dels seus inicis el 2012, tot i que seran els jutges els qui valoraran "si cobreix uns o altres".

Així ho ha anunciat el número tres del PSOE en una roda de premsa a Brussel·les després de signar l'acord amb Junts per a la investidura de Pedro Sánchez, que inclou aquesta llei d'amnistia. Ha explicat que aquesta proposició de llei es passarà a tots els grups perquè la revisin i la signin si així ho consideren.

En aquest context, Santos Cerdán ha precisat que l'acord recull que la llei d'amnistia cobreix la gent relacionada amb el procés des dels seus inicis, el 2012, fins aquest dimecres després de tancar-se el pacte entre el PSOE i Junts.

"A partir d'aquí, hem de veure què passa contra els altres, no som nosaltres, seran els jutges els qui valoraran si cobreix uns o altres. No s'ha parlat de noms en particular", ha explicat Santos Cerdán.