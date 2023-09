El PSOE exigeix a Azcón la destitució d'Esmeralda Pastor per "fer apologia del franquisme"

ZARAGOZA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El PSOE exigeix al president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, la destitució "immediata" de la seva directora general de Justícia, Esmeralda Pastor, per "no reunir els valors constitucionals" i fer "ostentació del fransquisme" a través de les seves xarxes socials.

Així ho ha subratllat la portaveu del grup parlamentari del PSOE a les Corts d'Aragó, Mayte Pérez, que ha lamentat "profundament" aquest nomenament d'Esmeralda Pastor com a directora general de Justícia, a qui assenyala de posar "sense objeccions amb una bandera inconstitucional a les seves xarxes socials".

Pérez s'ha qüestionat quin tipus de perfil professional és l'escollit per Jorge Azcón per representar un sector que, primer de tot, "ha de vetllar per preservar els principis democràtics i l'Estat de Dret". Així mateix, ha responsabilitzat el president del Govern d'Aragó de portar "un nou perfil similar al de la presidenta de les Corts", Marta Fernández.

"Després de més de dos mesos de demora per conformar un govern i més dues setmanes de buit institucional, la seva portaveu, Mar Vaquero, va esgrimir que la tardança venia amb l'elecció de perfils professionals idonis", ha recordat Mayte Pérez, que ara es pregunta quin ha estat el criteri d'aquesta elecció.

La portaveu socialista ha rebutjat els valors d'Esmeralda Pastor, que a les xarxes "fa apologia del negacionisme, que nega la violència masclista i defensa el llegat del dictador Franco".

Per això, ha avançat que el seu grup demanarà la destitució de la directora general si Jorge Azcón no la destitueix abans i lamenta que "tornem a comptar amb un nou càrrec que, com la presidenta de les Corts, torna a posar en dubte la imatge d'Aragó".