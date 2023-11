El PSOE estudia registrar la llei d'amnistia dilluns i espera que la signin els socis de la investidura

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE espera registrar dilluns la llei d'amnistia pactada amb els partits independentistes, i el seu objectiu és que la proposició de llei estigui signada pels socis de la investidura que s'han mostrat a favor de la mesura, segons fonts de la direcció socialista.

Per tant, esperen que Sumar, ERC, Junts, el PNB, Bildu i el BNG presentin la iniciativa conjuntament, tots els socis d'investidura a excepció de Coalició Canària, que ja ha tancat un acord per a la reelecció de Pedro Sánchez, tot i que no està a favor de l'amnistia.

Ferraz assenyala que no tenen "pressa" per presentar la norma i apunten a dilluns com una data probable, abans de la reunió setmanal de la Mesa del Congrés, que és l'òrgan on la iniciativa ha de passar el primer filtre. La llei d'amnistia que van promoure els independentistes el 2021 va morir en aquella reunió de la Mesa perquè els lletrats i el PSOE consideraven el text inconstitucional.

D'aquesta manera, la proposició de llei ja seria al Congrés abans de la sessió d'investidura, tal com han plantejant els socialistes en les últimes setmanes. L'inici d'aquest debat parlamentari per a la reelecció de Pedro Sánchez es calcula per a la setmana vinent.

Els socialistes ja tenen el camí lliure, després de tancar en els últims dies els suports que necessitaven. Dijous van signar un acord amb Junts, a Brussel·les, que inclou una llei d'amnistia, el reconeixement del 'lawfare', és a dir, d'abús judicial contra independentistes, a més d'un relator internacional i una negociació per traspassar el 100% dels impostos recaptats a Catalunya.

Aquest divendres també han tancat un acord amb el PNB en el qual Sánchez garanteix traspassar totes les competències pendents de l'Estatut de Gernika al País Basc. A mésa més, obre la porta a parlar del "reconeixement nacional" d'aquesta comunitat autònoma, entre altres qüestions.

També ha tancat el pacte d'investidura amb Coalició Canària a canvi del desenvolupament de l''agenda canària' i l'execució de la totalitat dels acords que les dues formacions van pactar de cara als pressupostos generals de l'Estat per aquest any.

D'aquesta manera, Sánchez s'assegura 179 vots favorables, tres per sobre de la majoria absoluta i per tant hauria de tirar endavant la investidura en la primera votació, sense la necessitat d'esperar 48 hores per a una segona en la qual només requeriria una majoria simple.