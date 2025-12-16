El PSOE entrega al jutge del cas Koldo els pagaments del 2017 al 2024 i els justificants

MADRID 16 des. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha entregat al jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Koldo un pen drive amb la llista i els justificants de tots els pagaments en metàl·lic efectuats entre 2017 i 2024 a dirigents, treballadors i simpatitzants de la formació.
Així consta en una diligència, a la qual ha tingut accés Europa Press, en què el jutjat central d'instrucció 2 dona constància que els socialistes han entregat al tribunal un sobre amb la documentació en format pen drive, que va requerir el magistrat Ismael Moreno.
El jutge de l'AN va decidir al novembre obrir una peça separada per investigar aquests pagaments en efectiu a instàncies del magistrat del Tribunal Suprem que també instrueix la causa, davant la sospita que l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García van aprofitar la manca de controls al PSOE a l'hora de tornar despeses anticipades per blanquejar els diners obtinguts en presumptes activitats il·legals.
Així mateix, la Fiscalia Anticorrupció va apuntar a un possible delicte de desfalc comès contra la formació política, entre "altres irregularitats".
Moreno va reclamar per aquests motius al PSOE la "relació de pagaments en metàl·lic efectuats i documents en els quals se suporten" del 2017 al 2024, sense fer més precisions.
El PSOE va assegurar al jutge que col·laboraria amb la justícia, però va alertar que, en cas d'entregar la documentació íntegra, hi hauria "greus derivacions jurídiques, processals, personals i de protecció de dades" perquè implicaria aportar "totes les despeses avançades a favor del partit per dirigents, treballadors, militants i simples simpatitzants o voluntaris".
Els socialistes van sol·licitar, a més, que guardés aquesta informació en una peça secreta a la qual només accedeixin els investigadors, el jutjat i la Fiscalia després d'explicar que "és notori que el PP i la resta d'acusacions fan cas omís" a l'obligació legal de reserva.