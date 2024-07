El PSOE, "encantat" que l'extrema dreta no formi part dels governs autonòmics

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE s'ha mostrat "encantat" amb la previsible ruptura entre Vox i el PP a les comunitats on governen en al·legar que seria "perfecte" que l'extrema dreta no pugui continuar aplicant "les seves polítiques", fins i tot si això perjudica l'argumentari dels socialistes.

Així ho ha afirmat el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, en una entrevista d'Antena 3 recollida per Europa Press, en la qual s'ha congratulat sobre la possibilitat que a Espanya "passi com a França", on hi ha un cordó sanitari contra la formació de Marine Le Pen.

López ha rebutjat que una ruptura entre el PP i Vox deixi "sense arguments" els socialistes, que sovint carreguen contra els de Núñez Feijóo pels seus pactes amb la formació de Santiago Abascal, i ha assegurat que el PSOE "estaria encantat de no tenir arguments en aquest sentit".

"El que m'amoïna de veritat és quan governa aquesta extrema dreta i aplica les seves polítiques com estem veient a moltes comunitats d'aquest país. Això és el que és veritablement preocupant, no l'argumentari del PSOE", ha prosseguit el portaveu socialista a la cambra baixa després de recordar que poden criticar el PP "per altres coses", ja que "no tenen propostes" i les seves polítiques "no ajuden la ciutadania".

Per tant, si el PP i Vox trenquen, els socialistes ho veurien "perfecte per a la vida de la política espanyola i per a la vida dels ciutadans". A més a més, López ha confiat que seria més fàcil arribar a acords a les comunitats governades pels populars sense els d'Abascal.