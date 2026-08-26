PSOE i els seus socis tomben en el Congrés les compareixences urgents de ministres que va demanar el PP i van recolzar V

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, Sumar i els seus aliats parlamentaris han rebutjat aquest dimecres en la Diputació Permanent del Congrés totes les compareixences extraordinàries de ministres que havia demanat el PP i que han han avalat Vox i Junts.
Inicialment, el PP havia reclamat la compareixença urgent del president del Govern, Pedro Sánchez, i de deu dels seus ministres per diferents assumptes, però totes les relatives a la crisi migratòria de Ceuta no van arribar a votar-se tenint en compte que ja tenen data agendada per substanciar-se.
Així, el dijous 3 de setembre hi haurà un Ple monogràfic amb Pedro Sánchez i els pròxims dies compareixeran en comissió els ministres de Presidència i Justícia, Félix Bolaños; Política Territorial, Ángel Víctor Torres; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Afers exteriors, José Manuel Albares; Migracions, Elma Saiz; Sanitat, Mónica García; Joventut i Infància, Sira Rego; i Igualtat, Ana Redondo. La ronda de compareixences sobre Ceuta la va inaugurar aquest dimarts la titular de Defensa, Margarita Robles.
Però la Diputació Permanent havia de decidir altres peticions, que finalment no han prosperat. Així, el PP demanava que el ministre d'Interior informés en el Ple del Congrés sobre el procés de regularització extraordinària de migrants i que el mateix Marlaska i Robles acudissin junts a la Càmera per rendir comptes per la continuïtat en el càrrec de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i del seu director adjunt operatiu (DAO) malgrat haver estat imputats en el 'cas Leire'.
Així mateix, els 'populars' demanaven la compareixença extraordinària de la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, per informar dels greus incendis forestals de l'estiu i de la pròrroga de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Càceres, una decisió que ha estat elogiada per PP i Vox i censurada per Sumar i bona part dels aliats del Govern de coalició.
UNA MAJORIA QUE NO ÉS TAL EN LA DIPUTACIÓ
Totes aquestes peticions van ser avalades per Vox i també per Junts, però no han tirat endavant perquè la composició de la Diputació Permanent del Congrés que es va pactar a l'inici de legislatura no reflecteix exactament les majories del Ple: mentre que PP, Vox i Junts sumen majoria absoluta al Ple, en canvi no són suficients per guanyar una votació en la Diputació Permanent.
També s'ha rebutjat la sol·licitud del PP perquè el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo, donés compte de la novena modificació de l'agenda del Mecanisme de Recuperació i Resiliència dels Fons Next Generation, aprovada a finals de juliol, "i el seu impacte negatiu en les previsions i compromisos adoptats pel Govern, per generar un impuls transformador del teixit productiu, de l'adaptació del nostre territori i del benestar de les famílies". En aquest cas, el PP i Vox han votat a favor, però Junts ha optat per l'abstenció.