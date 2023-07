El PSOE dona per perdut l'escó clau a Madrid després del recompte del CERA i necessitarà el sí de Junts

MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha assumit la pèrdua d'un escó per Madrid després del recompte dels vots dels espanyols residents a l'estranger, el CERA, segons han confirmat fonts socialistes, per la qual cosa els socialistes també necessitaran el sí de Junts perquè Pedro Sánchez torni a ser investit president del Govern central.

Si bé està pendent la confirmació oficial de les dades --que no es coneixeran fins a aquest dissabte quan se signin les actes de l'escrutini--, el PSOE ha assumit el "possible canvi" d'un escó a Madrid, tot i que les mateixes fonts insisteixen que "no modifica la situació per formar majories" i recaurà en Junts la decisió de si "uneix les forces a PP i Vox, i obre la porta a un Govern central de la dreta amb la ultradreta o s'uneix a la resta de forces polítiques per evitar-ho", recalquen.

Així, el PP es quedaria amb 16 escons per Madrid, mentre que el PSOE baixaria a 10 escons per aquesta circumscripció. En definitiva, aquest escó que passa al PP, deixa els socialistes amb 121 escons al Congrés i el PP amb 137, per la qual cosa el PSOE necessitaria un vot més a favor d'un altre grup parlamentari perquè Sánchez sigui investit president del Govern central.

D'aquesta manera, la suma de blocs a la Cambra baixa serà de 172 escons per a PP i Vox, comptant amb la incorporació de Coalició Canària i UPN al bloc, i de 171 per a la suma de PSOE, Sumar, ERC, PNB, EH Bildu i BNG, per la qual cosa els socialistes no en tindrien prou amb l'abstenció dels set diputats de Junts, sinó que necessitarien el "sí", almenys, d'un d'ells.

En la resta de les circumscripcions després del recompte del CERA no s'ha modificat el repartiment dels nous diputats. Cantàbria era un dels territoris on el vot del Cens de Residents Absents a l'Estranger podia canviar els resultats obtinguts el 23-J donada la poca diferència de sufragis entre Vox i el PP per aconseguir el cinquè diputat, en concret 428, però finalment Vox mantindrà l'escó assolit en aquesta Comunitat Autònoma.

Així mateix, a Catalunya, Junts ha mantingut els escons a Girona, on se'n disputava un amb el PP, i en la de Tarragona, on se'n disputava un altre amb el PSC.