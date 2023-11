El PSOE diu que la llei d'amnistia es registrarà "en les pròximes hores o en els pròxims dies"

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE afirma que la llei d'amnistia, que afavorirà els implicats en el procés independentista a Catalunya, es presentarà "en les pròximes hores o en els pròximes dies" segons han indicat en unes entrevistes la ministra d'Educació i Formació Professional en funcions i portaveu del partit, Pilar Alegría, i el portaveu al Congrés, Patxi López.

Cap dels dos ha aclarit si la norma es registrarà aquest mateix dilluns, com havia insinuat la direcció del PSOE els últims dies. "Serà pròximament, en les pròximes hores o per descomptat en les spròximes dates, perquè també s'està parlant i debatent amb la resta de les forces parlamentàries", ha indicat Alegría en unes declaracions a Antena 3, recollides per Europa Press.

El més previsible és que la proposició de llei estigui signada, a més de pels socialistes, per tots els seus socis de la investidura a excepció de Coalició Canària: Sumar, ERC, Junts, Bildu, el PNB i el BNG, de manera que tiraria endavant amb un suport de 178 vots a favor, dos per sobre de la majoria absoluta.

Preguntada novament sobre si serà aquest mateix dilluns quan es registrarà la llei i se'n sabran els detalls, la ministra ha evitat respondre: "Entengui'm que sigui cautelosa", ha assenyalat.

Patxi López tampoc no ha concretat i s'ha limitat a dir que aquesta setmana serà "clau" per presentar la llei, la investidura i també la formació d'un nou govern. "Esperem que en les pròximes hores puguem començar el desenvolupament de tot això", ha indicat a continuació, en unes declaracions a Telecinco, recollides per Europa Press.

Dissabte, el secretari d'Organització del PSOE i principal negociador amb Junts, Santos Cerdán, va afirmar que la llei d'amnistia estava tancada i els detalls tècnics que quedaven pendents ja estan "polits". Per tant, segons va explicar, l'única cosa que falta per poder-la registrar era que la veiessin la resta de forces que l'ha de signar.