El PSOE diu que Junts va "revisar" el que s'havia parlat sobre l'amnistia després del pas de l'AN contra Puigdemont

MADRID, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha revelat aquest dijous que la decisió del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón de dirigir les perquisicions sobre el cas Tsunami Democràtic contra l'expresident Carles Puigdemont va portar Junts a "revisar" el que havien negociat tots dos partits sobre la llei d'amnistia.

"Evidentment, el que ha passat durant la setmana amb les imputacions per terrorisme a Carles Puigdemont els ha convidat també, a Junts, a fer una relectura i a tornar a revisar tot el que teníem parlat. Per això també s'han demorat les negociacions", ha dit Cerdán en una roda de premsa a Brussel·les.

Va ser dilluns passat quan el titular del jutjat central d'instrucció 6 va dirigir les perquisicions contra Puigdemont i va imputar una desena de persones, entre les quals la seva mà dreta, Josep Lluís Alay, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

Pel que fa a Puigdemont, li va oferir comparèixer voluntàriament davant l'Audiència Nacional perquè, per imputar-lo formalment, abans ha d'obtenir el permís de l'Eurocambra --a la qual pertany-- i del Tribunal Suprem --davant el qual està aforat--.

A més a més, el magistrat va considerar que els aldarulls provocats per la plataforma independentista la tardor del 2019, després de la sentència del procés encaixen en delictes de terrorisme, una qualificació amb la qual la Fiscalia no està d'acord, per la qual cosa hi recorrerà en contra perquè els fets es defineixin com desordres públics i el cas s'enviï a Catalunya.

L'acord assolit aquest dijous pel PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez president del Govern central inclou una llei d'amnistia que, segons Cerdán, ja està tancada i si no la fan pública és perquè encara l'han de signar els partits polítics.

Sí que ha detallat que abastarà tot "el que ha estat d'alguna manera relacionat directament o indirectament amb el procés", dins el marc temporal del 2012 al 2023. Interrogat sobre si també inclourà els suposats casos de 'lawfare', s'ha limitat a contestar que "seran els jutges els qui valoraran si cobreix uns o altres". "No s'ha parlat de noms en particular", ha afirmat.

A més a més, Cerdán ha assumit que la llei d'amnistia arribarà al Tribunal Constitucional (TC), en vista dels recursos que tant el PP com Vox han anunciat aquestes setmanes, alhora que s'ha mostrat segur que la cort de garanties resoldrà que és constitucional.