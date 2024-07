El PSOE, disposat a acceptar el termini que marca ERC i amarrar un acord al juliol per investir Illa

Són conscients que els republicans necessiten temps per explicar el pacte a les seves bases



MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE es mostra comprensiu amb ERC i està disposat a acceptar la seva exigència de tancar l'acord per investir el socialista Salvador Illa com a nou president del Generalitat abans que finalitzi aquest mes de juliol i així donar marge als seus dirigents per explicar-ho a les bases.

Fonts socialistes assenyalen que a Ferraz són conscients de la situació en la qual es troba la formació independentista i entenen que han reclamat tancar un acord al juliol, malgrat que hi hauria marge fins a finals d'agost, perquè necessiten temps per convèncer les seves bases.

En tot cas, es mostren esperançats a superar les reticències internes a ERC i la pressió addicional que exerceix Junts contra el pacte, verbalitzada per l'expresident Carles Puigdemont, que va arribar a referir-se a Illa com "el candidat del 155", en referència a la intervenció de l'autonomia per part del Govern Central el 2017.

EL FINANÇAMENT, CLAU

La condició d'ERC la va expressar la secretària general d'ERC, Marta Rovira, en advertir al PSC que s'aixecaran de la taula si a finals de juliol no hi ha un preacord per a la investidura. Després de passar sis anys a Suïssa, va avisar que abans que acabi el mes han de saber si hi ha "aigua a la piscina" perquè, en cas contrari, s'aixecaran de la taula de negociació. D'aquesta manera pretenen evitar un escenari d'últim minut i que se'ls atribueixi la responsabilitat d'una possible repetició electoral, segons va indicar.

En les últimes setmanes el PSOE i el Govern central han demanat paciència i respecte als terminis i solen posar l'exemple d'Euskadi, on PNB i PSE-EE van acordar reeditar el Govern de coalició gairebé tres mesos després de les eleccions del 21 d'abril. A Catalunya, el termini límit per evitar una nova convocatòria electoral acaba el 25 d'agost, però sembla que totes dues parts són partidàries de no esgotar el termini.

Les negociacions continuen i estan centrades en un acord sobre finançament per a aquesta comunitat. Els independentistes insisteixen en la sobirania fiscal, volen gestionar el 100% dels impostos que es paguen a Catalunya, sortir del règim general i transitar cap a un model de concert econòmic, similar al que tenen Navarra i el País Basc.

"ESPAI" PER VENDRE L'ACORD A LES BASES

El PSOE, fins ara, s'oposa categòricament a aquesta exigència i ha ofert fórmules per desenvolupar l'Estatut català, desenvolupar l'Agència Tributària autonòmica i fins i tot crear un consorci entre l'Estat i la Generalitat per recaptar els impostos, opcions que no han estat rebudes amb entusiasme a ERC.

Mentre no es troba una fórmula amb la qual tots dos partits estiguin satisfets i que pugui desbloquejar la governabilitat a Catalunya, el PSOE aposta per "donar espai" a ERC i permetre que marquin els temps, tal com reclamen.

D'aquesta manera podrien vendre millor l'hipotètic acord entre les seves bases --que en última instància han de validar l'acord en una consulta vinculant-- i convèncer els sectors poc inclinats amb les contrapartides que puguin aconseguir. Estan convençuts que així, als líders d'ERC els resultarà més senzill atreure els militants als quals, a priori, els grinyola donar suport a la investidura d'un president no independentista.

CAIGUDA D'ERC EL 12M

El daltabaix dels republicans en les eleccions autonòmiques del 12 de maig --van perdre la Presidència i van caure fins a la tercera posició per darrere de Junts-- i la posterior dimissió d'Oriol Junqueras com a líder del partit, els ha deixat en una situació d'interinitat que està marcant les negociacions.

El PSOE repeteix constantment que les dues úniques opcions passen per fer Illa president o repetir eleccions i les fonts socialistes consultades consideren que, donades les circumstàncies, seria un suïcidi per a ERC anar a uns nous comicis i donen per fet que caurien encara més.

Amb aquesta situació, intenten mantenir un perfil baix i deixar que les negociacions, comandades pel PSC segons insisteixen, continuïn el seu curs. Confien que finalment hi haurà un acord i resten importància a declaracions com les de Rovira que, després de posar un peu a Espanya, va cridar a unir l'independentisme i "acabar la feina" que van deixar a mig fer.