El PSOE es dispara a l'abril i arriba al 36,4% i un avantatge de gairebé 13 punts sobre el PP

MADRID 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El baròmetre d'opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes d'abril situa el PSOE amb una estimació de vot del 36,4%, cinc punts més que el mes anterior i la millor dada del partit dels darrers sis mesos.
Mentre el PSOE es dispara, el PP es manté pràcticament on era el mes anterior, amb un suport del 23,6%, i retrocedeixen tant Vox, que perd dos punts en un mes i obté un 14,7%, com Sumar, que marca la pitjor dada: un 5,8%.
L'enquesta s'ha fet durant els 10 primers dies d'abril, amb la guerra a l'Orient Mitjà oberta i els judicis del cas Mascaretes, que afecta l'exministre socialista José Luis Ábalos, i de l'operació Kitchen, amb l'exministre del PP Jorge Fernández Díaz al banc dels acusats.