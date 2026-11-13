El PSOE denuncia el PP després que Koldo assegurés que li van oferir diners

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha denunciat el PP després que l'exassessor ministerial Koldo García, condemnat pel cas Mascaretes a 19 anys de presó pel Tribunal Suprem, assegurés que li van oferir costejar la seva defensa i un milió d'euros si mentia contra el president espanyol, Pedro Sánchez.
Presentada davant la Fiscalia General de l'Estat, la denúncia, a la qual ha tingut accés Europa Press, assenyala presumptes delictes d'obstrucció a la justícia, tràfic d'influències, falsedat en document mercantil, suborn de funcionari, prevaricació i malversació.
La denúncia va dirigida al seu torn contra un dels advocats del PP, Alberto Durán, a més d'una empresa editora a la qual apunta pel pagament de la defensa de Koldo.
Els socialistes diuen que s'hauria fet "amb una contrapartida de publicitat institucional d'administracions del mateix signe" i que "indiciàriament indiquen que el destinatari efectiu del benefici podria ser el PP".
"La comprovació exigeix en aquesta instrucció examinar els comptes del partit, les seves relacions econòmiques amb l'editora entre maig del 2025 i l'actualitat i les rendicions presentades al Tribunal de Comptes", afirma el PSOE.
A més a més, destaca que, el passat 9 de novembre, una de les dirigents populars, Cuca Gamarra, "a preguntes dels mitjans de comunicació, va confirmar l'existència d'unes reunions entre Alberto Durán i Koldo García, tot i que negués taxativament l'oferiment de cap quantitat a l'exassessor, però sense aclarir ni on es va produir, la naturalesa de la reunió i quin en va ser l'objecte".
Durant el seu torn d'última paraula en el judici del Suprem, Koldo va dir: "A mi també em va oferir l'advocat del PP que col·laborés, esclar, mentint i enganyant tots els espanyols. Quina és la qüestió? Jo soc a la presó, ho he perdut absolutament tot i he dit que no mentiré".