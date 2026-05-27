El PSOE demana "tranquil·litat" i denuncia una campanya de "linxament"

Defensa que la legislatura continuï: "És clar que val la pena"
BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha traslladat un missatge de "tranquil·litat" i col·laboració per l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu socialista del carrer Ferraz aquest dimecres al matí.
"El Partit Socialista és diferent i ho hem demostrat en moltes ocasions" respecte al Partit Popular, ha assenyalat Mínguez en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
"Aquí no hi ha destrucció de proves. I, per tant, tota la informació que sigui requerida, doncs, serà traslladada", ha precisat.
No obstant això, la dirigent socialista ha lamentat una determinada "campanya de desprestigi i linxament" polític i mediàtic contra els socialistes per part de la dreta per fer, segons afirma, d'un titular una gran notícia.
"Al final és el que fa temps que es pretén. Jo ja vaig fer una piulada fa una setmana en què vaig dir que no pararan i és que no pararan. Però també us haig de dir que als socialistes tampoc no ens doblegaran", ha dit.
Ha explicat que s'ha assabentat de la notícia a través dels mitjans als passadissos del Congrés i que els diputats del PP han arribat amb l'argumentari fet: "Hi ha uns determinats polítics i concretament el Partit Popular que estan jugant amb les cartes marcades".
INFORMACIÓ REQUERIDA
Ha apuntat que "fa uns mesos" ja es va requerir informació als socialistes, sobre la qual expressa que van aportar excels mensuals i els comptes, que segons afirma quadraven.
"Aquí s'està acusant a tothom de corrupte quan encara no hi ha cap sentència", ha lamentat.
PRESSUPOST I LEGISLATURA
Preguntada per si val la pena que la legislatura continuï, ha manifestat que "és clar que val la pena" i ho ha argumentat pel fet que el Govern central ha tirat endavant 64 lleis.
Sobre si haurà pressupostos aquest 2026, Mínguez ha expressat que és "molt difícil" posar d'acord 10 partits polítics, però ha destacat que els comptes (prorrogats des del 2023)són un document que és viu i que ha permès adaptar-lo a les necessitats que han anat apareixent.
"La legislatura continua malgrat que hi ha un soroll mediàtic molt brut, que intenta tapar la resta, també és una evidència", ha dit en referència als casos de presumpta corrupció del PP.