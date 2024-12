El PSOE demana "tranquil·litat" sobre la moció de confiança a Sánchez

MADRID 9 des. (EUROPA PRESS) -

La integrant de la Comissió Executiva Federal del PSOE Enma López ha demanat "tranquil·litat i calma" després que aquest dilluns el líder de Junts, Carles Puigdemont, hagi dit que el president del Govern central, Pedro Sánchez, no és de fiar i hagi exigit una moció de confiança.

En un acte al cementiri civil de La Almudena pel 99è aniversari de la defunció del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, López ha volgut deixar clar que presentar una moció de confiança és una potestat "en exclusiva" del president del Govern central.

"En tot cas, insisteixo, calma, tranquil·litat. Aquí el que hi ha és un Partit Socialista que compleix, un govern socialista que compleix", ha indicat després que Puigdemont hagi recriminat que un any després de la investidura de Sánchez, que va tirar endavant gràcies al seu suport, no hi ha una amnistia completa, el català no és idioma oficial de la UE i tampoc no hi ha un acord bilateral per al finançament autonòmic.