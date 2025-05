El PSOE demana suport al Congrés per pressionar la UE per detenir l'ofensiva israeliana i reconèixer l'Estat palestí

MADRID 31 maig (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentat una proposició no de llei (PNL) al Congrés amb la finalitat que el Parlament doni suport al Govern central per pressionar tots els països de la Unió Europea (UE) per reconèixer l'Estat palestí, posar fi a la guerra a Gaza i augmentar l'ajuda humanitària al seu poble.

En la iniciativa, a la qual ha tingut accés Europa Press, que es debatran a la Comissió Mixta per a la Unió Europea, es recorden els atemptats de Hamas d'octubre del 2023 i la resposta ofensiva del Govern d'Israel, que ha causat la mort de 41.000 palestines, entre elles 26.000 nens, segons dades de Save the Children.

Malgrat que l'ONU ha aprovat diferents resolucions sobre la situació a Gaza, incloses resolucions que exigeixen un alto el foc immediat, l'alliberament d'ostatges i el lliurament d'ajuda humanitària, "no han tingut l'efecte desitjat sobre la successió d'esdeveniments, ja que no han tingut cap efecte pràctic sobre l'alto el foc, la pau ni per descomptat sobre Israel", assenyalen des del PSOE.

"Per això, cada dia que passa resulta més urgent que se sol·liciti incessantment la fi de l'agressió que està sent perpetrada sobre milers d'homes, dones i nens per part d'Israel. No s'ha d'oblidar que s'està permetent, utilitzant els mètodes més cruels i terribles, que persisteix un foc que crema l'última fulla d'un poble molt maltractat històricament per aquest conflicte, al qual il·legítimament es vol obligar a abandonar el seu territori", esgrimeixen.

Per tot això, el Grup Socialista ha presentat una PNL perquè s'adoptin "totes les accions necessàries a nivell nacional i internacional per contribuir al cessament definitiu de la massacre que pateix el poble palestí en qualsevol fòrum internacional que permeti avançar en el cessament del conflicte i garantir la convivència entre els diferents pobles en compliment del dret internacional vigent".

També per continuar impulsant en els principals fòrums internacionals l'establiment de la resolució de l'ONU del 29 de novembre de 1947, per la qual es reconeixen els estats d'Israel i Palestina, i perquè s'adoptin totes les mesures necessàries per accelerar la fi del bloqueig humanitari que pateix la Franja de Gaza i garantir les actuacions de les agències humanitàries que operen a la zona sota el paraigua de les Nacions Unides, augmentant l'enviament de l'ajuda humanitària.

Així mateix, el PSOE demana al Govern central que exigeixi a la resta de països membres de la UE que actuïn en la línia dels quatre punts anteriors "amb la finalitat d'accelerar la fi del conflicte i oferir de forma urgent assistència humanitària a la població de Gaza".