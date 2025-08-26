El PSOE demana reduir a dos dies el primer Ple del curs en el Congrés i alliberar el festiu de Catalunya

MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El PSOE plantejarà la conveniència que el primer Ple ordinari previst al Congrés per al mes de setembre duri dos dies en comptes de tres i que s'alliberi el dijous dia 11, festiu a Catalunya, perquè els diputats catalans que ho desitgin puguin estar en la seva comunitat celebrant la Diada.
Segons han avançat a Europa Press fonts socialistes, així ho suggerirà la setmana vinent el Grup Socialista en la primera reunió que celebrarà la Junta de Portaveus en el nou període de sessions que arrenca l'1 de setembre.
És de preveure que el suggeriment compti amb el suport, almenys, d'ERC i Junts i, de tirar endavant, obligarà a redissenyar el programa habitual de les sessions plenàries, que reserva per als dijous els debats en els quals intervé el Govern central com els relatius als decrets-llei i les esmenes de totalitat.
DECRETS LLEIS PENDENTS
El Ple del Congrés té pendent la convalidació del decret-llei aprovat pel Consell de Ministres el passat 29 de juliol pel qual s'amplien els permisos per naixement i cura de menors. Aquestes mesures estan en vigor des d'aquesta data, però han de ser convalidades a la Cambra en els següents 30 dies.
A més, la Cambra encara no ha celebrat el debat de totalitat sobre la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. El Govern espanyol va barallar incloure aquest debat en el Ple extraordinari que es va celebrar el passat 22 de juliol, però finalment va renunciar per no tenir amarrat el suport de Junts.
SÍ VA HAVER-HI PLE EN EL PASSAT
L'any passat, l'11 de setembre va caure en dimecres i va haver-hi sessió de control amb preguntes als ministres del Govern central de coalició, encara que el president Pedro Sánchez no va acudir per estar de viatge oficial a Xina. No obstant això, en 2023 el dia de la Diada no va haver-hi Ple perquè encara no s'havien activat les sessions plenàries després de les eleccions generals que hi havia hagut al juliol.
També va haver-hi Ple, amb compareixença de Sánchez inclosa, el 9 d'octubre de 2024, coincidint amb la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana. Igualment, es va convocar sessió de control el Dia d'Andalusia el passat 28 de febrer de 2024.