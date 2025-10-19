El PSOE demana a Moreno "que deixi de mentir" sobre els cribratges en el seu manifest pel dia mundial del càncer de mama

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha realitzat aquest diumenge un manifest pel dia mundial contra el càncer de mama en el qual defensa que la sanitat "ha de ser pública, gratuïta, universal i de qualitat" i en el qual exigeix al president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que actuï amb "transparència i urgència" i que "deixi de mentir" en la crisi oberta per les fallades en els cribratges que ha provocat la dimissió de la consellera de Salut, Rocío Hernández.
"Exigim que deixi de mentir i ocultar informació, publiqui totes les dades, engegui immediatament un pla d'atenció integral per a les dones afectades, que escolti i es posi a la disposició de les associacions de dones malaltes, que deixi de culpar als professionals i que els posi al capdavant de les solucions, que deixi de pensar en termes polítics i electorals perquè el que tenim davant és d'extrema gravetat", afirma la formació en el manifest.
El PSOE adverteix que el "trencament" de confiança en el sistema públic sanitari té conseqüències "terribles" en la salut de les persones, sobretot per les quals menys recursos tenen i apunten que al mateix temps "és molt beneficiós per a altres interessos privats".
En el text, els socialistes comparteixen les dades de la malaltia en el 2024, quan es van diagnosticar 35.875 casos de càncer mama, aproximadament el 29 per cent dels càncers diagnosticats en dones. Aquest mateix any, van morir 6.604 persones (6.513 dones), la qual cosa suposa que el 15 per cent de totes les defuncions per càncer en dones a Espanya.
"Cada xifra que donem ens dol perquè darrere de cada nom hi ha una història, una família, una dona que s'enfronta a aquesta malaltia. El càncer de mama és la primera causa de mort per càncer en les dones. De les diagnosticades, el 30 per cent tindrà recaiguda. No són estadístiques: són vides. Aquest ha de ser el nostre compromís i la nostra motivació per seguir avançant", afirma el PSOE.
No obstant això, celebren que la supervivència ha millorat de forma significativa: actualment supera el 85 per cent als cinc anys del diagnòstic. Aquest avanç, segons destaquen, és fruit de l'esforç col·lectiu dels professionals sanitaris, de la investigació científica i de la inversió pública sostinguda en salut.
Finalment, reivindiquen la tasca que han exercit els moviments associatius de pacients, i afirmen que sense la seva tasca les dones amb càncer estarien "més soles i més indefenses". "El Dia Mundial contra el Càncer de Mama no és només una data en el calendari: és un recordatori que la salut pública salva vides, que la igualtat també es construeix des de la sanitat, i que cap govern pot mirar cap a un altre costat quan es tracta de protegir la vida de les dones", conclou el PSOE.