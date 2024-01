El PSOE demana "maduresa" a Junts per aprovar l'amnistia i sosté que no es pot canviar amb cada notícia

Considera que ha arribat "l'hora de la veritat" i adverteix que sense seguretat jurídica no serà possible aplicar-la



MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

El PSOE reclama "maduresa" a Junts davant la seva amenaça de tombar la llei d'amnistia que es debat aquest dimarts al Congrés dels Diputats i considera que no es pot canviar el text de la llei a cada notícia que apareix, en referència a les últimes decisions dels jutges que han motivat que els independentistes exigeixin modificacions d'última hora.

Així ho han indicat fonts socialistes que consideren que "ha arribat l'hora de la veritat" i per tant aquesta tarda s'ha de votar entre l'amnistia o la continuïtat de la "judicialització de la política".

A més a més, per defensar que no s'incorporin canvis a la redacció de la llei d'amnistia, tal com demana Junts, els adverteixen que "sense seguretat jurídica" la norma no serà possible.

"La llei és sòlida i no es pot sotmetre a canvis a cada notícia que apareix. Estem davant una llei per a una generació, no per respondre als titulars del dia. Sense seguretat jurídica, aquest avenç històric no seria possible", assenyalen.