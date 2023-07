El PSOE demana a la Junta Electoral de Madrid que es revisin 30.000 vots nuls

MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha sol·licitat a la Junta Electoral Provincial de Madrid que es revisin els 30.302 vots nuls de les eleccions generals del 23 de juliol després de perdre un escó a favor del Partit Popular.

Les dades provisionals, després de concloure l'escrutini del vot CERA, donen un resultat d'un 41,09 per cent de vot al PP (1.463.112 vots) i del 28,21 per cent al PSOE (1.004.567 vots), atorgant 16 escons al primer i 10 al segon. Així, el PSOE queda a 1.323 vots d'obtenir el seu 11è diputat, fet que significaria que el PP perdés el seu 16è escó.

"La diferència entre PP i PSOE és tan petita que creiem que cal ser el més garantistes possible i que cap vot no es pugui quedar fora per no fer un petit esforç més", han assenyalat fonts socialistes a Europa Press en relació amb la petició de revisió de vots nuls.

La sol·licitud es realitza a través d'un escrit signat per les socialistes Cristina Pavón López i Sara Bonmatí García, en el qual es demana continuar l'escrutini general en un acte públic amb la participació dels representants de totes les candidatures que hi considerin assistir i permetent-los examinar les paperetes i vots nuls en totes i cadascuna de les seccions, que corresponen a totes les actes de les seccions/meses de la Comunitat de Madrid.

A més, el PSOE demana que en aquest acte públic s'efectuï l'obertura de tots els vots nuls que constin en els sobres número u, de manera que per part de la Junta Electoral Provincial es validin aquells que compleixin els requisits necessaris i es puguin impugnar aquells que les candidatures considerin oportuns, si escau, a l'efecte de possibles recursos davant l'escrutini general.

En el mateix text, els socialistes subratllen que el "reduït" vot necessari per obtenir un diputat més acredita la "transcendència" i possible incidència de la revisió de tot el vot nul en urna.

Madrid ha estat l'única circumscripció en la qual hi ha hagut un canvi de color pel vot exterior. Aquest gir té implicacions en la política de pactes, ja que el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ja no podrà aconseguir ser investit amb l'abstenció de Junts, sinó que ara els del partit de Carles Puigdemont hauran de donar el seu sí.

EL PRECEDENT D'ALCORCÓN

Un dels punts que ressalta el PSOE en la seva sol·licitud és el precedent de les eleccions municipals del 28 de maig a Alcorcón (Madrid), on el PP va demanar la revisió del vot nul perquè tenia la capacitat d'influir en el resultat final.

El candidat del PP a l'Alcaldia d'Alcorcón, Antonio González Terol, va demanar la revisió d'uns 1.000 vots nuls després de guanyar els comicis, però es va quedar a 42 vots d'obtenir un escó més, la qual cosa li hauria permès governar amb el suport de Vox. Finalment, el PSOE va aconseguir mantenir l'Alcaldia.