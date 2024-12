El PSOE creu que una trobada entre Sánchez i Puigdemont forma part de la "normalitat democràtica"

Enma López diu que el PSOE coincideix amb el discurs del Rei i aconsella altres partits "contestar" i "mirar-se al mirall"

MADRID, 26 des. (EUROPA PRESS) -

La secretària de Política Econòmica i Transformació Digital del PSOE, Enma López, considera que una trobada entre el president Pedro Sánchez i el líder de Junts, Carles Puigdemont, forma part de la "normalitat democràtica".

Així ho ha expressat aquest dijous en una entrevista en Telecinco, recollida per Europa Press, en ser preguntada per una possible trobada entre el cap de l'Executiu i el dirigent independentista després que durant el balanç anual d'aquest dilluns Sánchez es mostrés disposat a dur-ho a terme.

"Aquest Gobierno s'ha caracteritzat precisament per diàleg", ha defensat. Per això ha emmarcat com a "normalitat democràtica" aquesta possible reunió entre tots dos dirigents. Així mateix, López ha respost a les exigències tant d'ERC com de Junts per complir amb els pactes i ha remarcat que el Gobierno "compleix".

"HIPOCRESIA" DEL PP AMB JUNTS

En línia d'aquesta qüestió, la dirigent socialista ha aprofitat per criticar la "hipocresia" del PP en acusar el Gobierno de "trencar Espanya" per pactar amb Junts però quan ells decideixen parlar o pactar amb els de Puigdemont "de sobte són un partit d'Estat i cal tractar amb ells amb normalitat".

Durant l'entrevista, López ha situat al PP com un partit amb "postures més pròpies de la ultradreta" i ha lamentat l'ús de la "política de falsedats i mentides" que, al seu judici, duen a terme els d'Alberto Núñez Feijóo.

Encara així, ha dit que des del PSOE "res els agradaria més que posar-se d'acord" i ha posat com a exemple el pacte migratori, una situació que ha descrit com a "insostenible" i en la qual segons ha dit, els socialistes "segueixen asseguts esperant" el PP.

DISTÀNCIA AMB SUMAR PEL DISCURS DEL REI

López també ha estat preguntada per les declaracions de Sumar en les quals afirmaven que el discurs nadalenc de Felip VI estava "dretitzat". Encara que no s'ha pronunciat per la postura dels seus socis de Gobierno, ha remarcat que al PSOE són "un partit democràtic" i que els socialistes coincideixen "totalment amb el missatge de la seva Majestat, on parla de consens i del bé comú".

Encara així, creu que el que haurien de fer "altres forces polítiques", és "contestar" i "mirar-se al mirall" perquè aquest discurs parla dels temes "veritablement importants", com la reconstrucció després de la DANA, de l'habitatge i de la defensa de la democràcia "pel que cal baixar el soroll i no entregar-se a aquesta política de crispació i de falsedats".