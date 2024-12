El PSOE creu "puntual" la unió de PNB, Junts i PP en la reforma fiscal i confia en un acord per a la taxa energètica

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, considera una "coincidència puntual" el vot conjunt del PNB, Junts i el PP a la reforma fiscal i s'ha mostrat convençut que al final sabran trobar l'equilibri necessari per garantir el suport al decret llei de la taxa de les energètiques.

Així ho ha expressat aquest dissabte en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, després que aquest dijous, el ple del Congrés va aconseguir tombar la base legal del gravamen temporal energètic amb el suport del PP, el PNB i Junts.

"NO ENS HAN FET CAP FORAT"

En concret, creu que el que va passar aquest divendres va ser que el PP es "va aprofitar" de la "pluralitat" dels socis de l'executiu com, segons ell, "ha fet en altres ocasions" i s'ha conformat amb guanyar una esmena parcial creient que "ha fet un forat". "No ens han fet cap forat", ha defensat López.

De fet, el portaveu socialista confia que, quan el Congrés hagi de convalidar el decret llei de la taxa de les energètiques que aprovarà dilluns vinent el Consell de Ministres, es pugui trobar un punt "d'equilibri" entre els pactes amb ERC, Bildu i BNG, i intentar convèncer Junts i PNB perquè li donin suport.

"Aquells que agafin els seus beneficis i els reinverteixin per millorar les seves condicions laborals, de lluita contra el canvi climàtic, s'han de veure també beneficiats per fer això", ha incidit.

NO HI HA MAJORIA ALTERNATIVA

Així i tot, Patxi López ha dit que "no tem ningú" i és conscient que l'aritmètica parlamentària actual "obliga al diàleg i a la negociació" i hi ha vegades que "costa més o que costa menys".

"Políticament és evident que no hi ha una majoria alternativa a aquest govern per molt que el PP ara li faci l'ullet a Junts, als quals abans considerava delinqüents, pròfugs, terroristes i trencapàtries, no hi haurà aquesta aliança", ha resolt.