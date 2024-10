El PSOE creu que les al·legacions d'Ábalos contra la seva expulsió están desactualitzades després de l'informe de l'UCO

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expedient d'expulsió del PSOE contra l'exsecretari d'Organització José Luis Ábalos segueix el seu curs després que aquest traslladés a la direcció del partit la documentació necessària per a la seva defensa. No obstant això, a Ferraz consideren que ha quedat desactualizada i caducada després de l'últim informe de l'UCO de la Guàrdia Civil, que li atorga un paper clau en la presumpta trama corrupta i li deixa a la vora de la imputació.

El procés intern contra Ábalos va començar el mes de febrer, pocs dies després de la detenció del seu assessor al Ministeri de Transports Koldo García. En aquest moment el PSOE li va exigir que lliurés la seva acta de diputat i com que es va negar, el va expulsar del Grup Parlamentari Socialista i li va obrir un expedient de suspensió cautelar de militància.

L'expedient va seguir el seu curs durant diversos mesos i es va reactivar el setembre després de l'aturada estiuenca, després que el propi Ábalos reclamés a Ferraz que el readmetés i tanqués el seu cas, que donava per "caducat", ja que havien passat diversos mesos "paralitzat", sense realitzar noves diligències, segons protestava.

A partir d'aquest moment l'assumpte va cobrar vida de nou i la direcció del PSOE va contestar el seu antic dirigent marcant-li un termini de cinc dies perquè remetés tota la documentació pertinent per a la seva defensa.

Ábalos va respondre en el termini fixat, concretament el 7 d'octubre, al·legant que no havia comès cap falta recollida als estatuts i el reglament del partit i reclamant de nou que s'arxivés el seu expedient d'expulsió i se li retornessin tots els seus drets com a militant.

Al seu escrit, dirigit a la Secretaria d'Organització de Santos Cerdán, va al·legar que no es va respectar el termini que li van donar per lliurar la seva acta i va rebutjar els càrrecs que se li atribuïen, com actuar contra un acord acordat pels òrgans del partit o abandonar el càrrec sense autorització prèvia.

INFORME DE LA UCO I ANTICORRUPCIÓ

No obstant això, només uns dies després, el dijous 10 d'octubre, es va fer públic un informe de la UCO que va deixar l'exministre a la vora de la imputació judicial, en atribuir-li un "paper rellevant i de responsabilitat" en l'anomenada 'trama Koldo'.

Els investigadors de la Guàrdia Civil posaven l'accent a la seva relació amb Koldo García i amb Víctor de Aldama, el presumpte comisionista que actualment es troba a la presó preventiva per un altre cas relacionat amb els hidrocarburs i assenyalava que s'ha d'investigar la relació de l'exministre amb l'"organització criminal".

A més, la Fiscalia Anticorrupció, també es va mostrar partidària d'investigar-lo en assenyalar que "resulta difícil entendre l'operativa" duta a terme per Koldo García i Aldama "sense la participació" d'Ábalos.

ELS SEUS ARGUMENTS HAN "CADUCAT"

La situació d'Ábalos, per tant, s'ha complicat en l'última setmana, més encara quan el PSOE ja ha confirmat que donarà suport al suplicatori quan arribi al Congrés i permetrà que sigui investigat pel Tribunal Suprem.

Segons indiquen fonts socialistes, els dos processos, el judicial i l'orgànic poden continuar de forma paral·lela i rebutgen que el primer pugui fer que el segon quedi paralitzat. No obstant això, remarquen que els arguments donats per Ábalos i els documents remesos per sustentar la seva defensa han quedat "caducats" i superats pels nous assenyalaments.