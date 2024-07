El PSOE creu que ERC expressa una posició de màxims però continuen negociant

MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSOE, Esther Peña, considera que ERC està expressant una posició maximalista respecte a la negociació per a la governabilitat de Catalunya, però assenyala que les converses continuen i que hi ha temps per arribar a un acord de cara a la investidura de Salvador Illa.

Peña ha estat preguntada per l'estat de les negociacions, després que la plana major d'ERC ha avisat el PSC que hi haurà repetició electoral si no accepten la sobirania fiscal per a Catalunya, una condició que el Govern central rebutja.

"Els maximalismes normalment és el que es veu. La discreció en el paper, la seriositat, és el que caracteritza les reunions d'aquestes darreres setmanes", ha indicat Penya en unes declaracions a Antena 3, recollides per Europa Press.

A més a més, ha afirmat que estan "molt confiats, molt optimistes i molt esperançats" que la ciutadania catalana "tindrà el que va voler", que és "girar full" i que Illa sigui el líder de la "nova Catalunya" en la relació amb Espanya "i amb la resta del món".

En la mateixa línia ha afirmat que no té "cap dubte" que serà així i ha reiterat que les úniques dues opcions passen perquè Illa sigui el nou president de la Generalitat o que hi hagi una repetició electoral.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la resta de l'equip negociador han signat un article a 'La Vanguardia' en el qual avisen que s'aixecaran de la taula si no s'arriba a un "acord de sobirania fiscal" que permeti a Catalunya recaptar, gestionar i liquidar els impostos.

Els dirigents d'ERC, a més a més, rebutgen la possibilitat d'establir un consorci tributari entre la Generalitat i l'Estat --una possibilitat que va posar sobre la taula el PSOE-- i ho qualifiquen d'"operació de maquillatge perquè tot quedi igual".